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أخبار العالم

الصين تعاقب واشنطن.. فرضت عقوبات على 11 أمريكيًا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:26 م
صيني يرفع علم بلاده
صيني يرفع علم بلاده
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محمد علي
ردت الصين اليوم على تحركات واشنطن الأخيرة ضد المسؤولين الصينيين، ونحو هونج كونج بفرض عقوبات على 11 مواطنًا أمريكيًا، وفقا لما ذكرته صحف أمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، العقوبات التي تطال العديد من المشرعين الأمريكيين وكذلك مسؤولي الجماعات الحقوقية.

ومن بين هؤلاء السناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز والسيناتور جوش هاولي و السناتور توم كوتون والسيناتور بات تومي.

وكان كل من تمت معاقبتهم منتقدًا صريحًا لقانون الأمن القومي الذي تم فرضه على هونج كونج في يونيو، من قبل الصين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسئولا من هونج كونج والصين يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية كاري لام ورؤساء الشرطة السابقين والحاليين في هونج كونج.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسمح بالعقوبات مرة أخرى في يوليو بعد أن قال إن المتضررين مسؤولون عن تقييد الحريات السياسية في هونج كونج.

ولم يحدد المسؤولون الصينيون بعد ما الذي ستترتب عليه العقوبات. 

في غضون ذلك، أفادت التقارير أن العديد من سكان هونج كونج فروا من المدينة إلى دول أخرى.
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