مصادرة 163 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر ومخابز مخالفة فى حملة تموينية باجا

شنت ادارة تموين اجا بمحافظة الدقهلية حملة برئاسة يحيى محمد مدير إدارة تموين اجا وعضوية عبد الناصر ابوالفتوح ومصطفى عوض وإسلام صبرى مفتشى الإدارة بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر









جاء ذلك بناء على توجيهات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية بتكثيف الحملات والتصدي لممارسات التلاعب بالأسعار والتأكد من جودة الخبز والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين تم تشكيل









وأسفرت عن ضبط مخبز بقرية الكرامة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز بقرية اخطاب ومخبز بقرية ميت أبوالحسين لعدم نظافة أدوات العجين .. كما تم تحرير محضر رقم ٤٨٣٣لسنة٢٠٢٠جنح اجا امن دولة طوارئ ضد محمد م ال صاحب محل بقالة بقرية شنشا.









وكذا محضر رقم ٤٨٣٤ ضد/هاني ال ا صاحب محل بقالة بذات القرية و محضر رقم ٤٨٣٧ ضد/عاطف ن ع صاحب محل بيع سجائر بمدينة اجا وذلك لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على ١٦٣ سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها كما تم تحرير محضر رقم ٤٨٣٥ ضد/هايدى ش م صاحب محل بقالة بقرية جراح.







