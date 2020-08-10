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أخبار العالم

تشهد تحسنا ملحوظا.. رئيس وزراء الكويت عن صحة أمير البلاد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن صحة أمير البلاد الشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح تظهر تحسنا ملحوظا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح إن صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا بحمد الله وفضله.

وعقب اجتماع استثنائي للحكومة، قال أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إنه بهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على الأمير بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالمًا معافى في القريب العاجل لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، في 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.


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