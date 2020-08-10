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رياضة

أولى صفقات ميركاتو الصيف.. كوستاس تسيمكاس زميل كوكا فى أولمبياكوس ينضم إلى ليفربول

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وقع كوستاس تسيمكاس لاعب نادي أولمبياكوس والمنتخب اليوناني، اليوم الاثنين، على عقود انتقاله لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأعلن نادي ليفربول خبر التعاقد مع تسيمكاس قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني، على أن يرتدي القميص رقم 21 مع الفريق، وهو اللاعب الذي جاور المصري أحمد حسن كوكا في الأشهر الماضية.

وعبر تسيمكاس عن سعادته بالتوقيع لليفربول واصفًا إياه بالنادي الأفضل في العالم، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق البطولات مع الفريق.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن الصحف البريطانية، تشير إلى أن الصفقة تمت مقابل ما يقرب من 12 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح تسيمكاس أولى صفقات ليفربول هذا الموسم، قبل بداية حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي.
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