المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه من الوارد أن يعود فيروس كورونا بموجة ثانية، لذا يجب على المصريين الالتزام وارتداء الكمامة حتى لا تتزايد الحالات المصابة بالفيروس.

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على إمكانية وجود موجة ثانية للفيروس، قائلا: "





وأشار في تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن فيروس كورونا جديد وغامض، وسريع الانتشار فهو أخطر من الأنفلونزا عشر مرات.





وأكد "بدران" أن الفيروسات التنفسية كما تعودنا تنتشر كل عام فى صورة فاشية أو وباء فى مساحات كبيرة ثم تتسارع معدلات العدوى وتصل للذروة، ثم تنخفض المعدلات وتتراجع حتى يختفى الفيروس و تصبح معدلات العدوى صفر أو تصل للمعدلات المعتادة السابقة المنخفضة.





وأضاف أنه ربما بعد عدة أسابيع أو أشهر يعود الفيروس للاندلاع، وتتسارع معدلات العدوى من جديد وهذا ما يسمى بالموجة الثانية للوباء .





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وتحدث بدران عن أسباب انحسار الموجة الأولى للفيروس التنفسى قائلا إنها تتمثل في:





1- عوامل الطقس.

2- مناعة القطيع، يصبح أكثر الناس لديهم مناعة تحميهم من العدوى.

3- التباعد الاجتماعى :

- غلق المدارس والجامعات والمقاهى والمطاعم والمطارات والمصانع والمتاجر والنوادى وحظر التجول.

- شفاء المصابين بسبب تعافى المناعة ، أو العلاج أو كليهما معًا.





أسباب الموجة الثانية لوباء أى فيروس تنفسى بما فيها فيروس الكورونا كوفيد-١٩





1- دخول حالات جديدة مصابة بالفيروس من خارج حدود البلاد.

2- اختفاء التباعد الجتماعى.

3- استئناف الأنشطة المعطلة و افتتاح المصانع.





وأضاف بدران أنه لم تحدث طفرة جينية خطيرة فى فيروس كورونا حتى الآن، .والخوف من حدوث طفرة جينية شرسة في الفيروس فى المستقبل يظل قائمًا، حيث يمكنه عدوى فئات أخرى بالمجتمع ليس لديها مناعة ضد الفيروس ولم تتعرض له فى الموجة الأولى.

وأشار إلى إمكانية تحالف الفيروسات ، أو ربما تتزامن العدوى بالفيروس التنفسى فى الموجة الثانية للكورونا كوفيد-١٩ مع موجة أخرى لفيروس تنفسى آخر كفيروس الأنفلونزا، وفى هذه الحالة تكون الخسائر البشرية و الاقتصادية وخيمة، وأن تعانى من المؤسسات الصحية من الزخم الجماهيرى مما يهدد باستنزاف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واستهلاك قدرات ا لأنظمة الصحية .



