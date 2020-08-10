نائب وزير التعليم: تظلمات الثانوية العامة تدار بالكنترول بأرقام سرية.. فيديو

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات طلاب الثانوية العامة تعد بمثابة موضوع هام وحساس مؤكدا أن هناك كنترول يدير العملية وهو المسئول عن ذلك.





وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية اون اي أن التظلمات تدار من خلال كنترول بأرقام سرية، معقبا: كل طالب سيكون له حق سيحصل عليه.





وتابع نائب وزير التربية والتعليم، إنه يتم فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة من خلال الكنترول وبأرقام سرية، مؤكدا أنه لو طالب له 20 درجة فأن الذي قام بتصحيح الورقة "أجيب له إعدام ".



