رئيس البرلمان الليبي: اقترحنا سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات

قال رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، الذي يزور القاهرة في تصريحات لقناة "العربية"، "اقترحنا أن تكون سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات".





وأضاف "نتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية".





وربط صالح إرسال عوائد النفط إلى المركزي الليبي بتشكيل سلطة جديدة.





وأكد أن تركيا تعرف أنها تخوض حربا خاسرة في ليبيا، وأنها عاجزة عن دخول مدينة سرت، مشددا على رفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية.





وأضاف رئيس البرلمان الليبي "لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها، فهي لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات".





وتابع أن لا أحد يريد الحرب في ليبيا، وأن الولايات المتحدة لديها اهتمام بوقف إطلاق النار في ليبيا.



