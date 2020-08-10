شماعة وقناع بيد حزب الله .. وزير لبناني يفتح لـ صدى البلد خزائن الحكومة بعد استقالتها

قال الوزير اللبنانى السابق الدكتور سليم الصايغ نائب رئيس الكتائب، إن استقالة حكومة حسان دياب تعد خطوة طبيعية لما آلت إليه الأوضاع فى لبنان بعد العاصفة التى ضربتها من فساد وأوضاع متردية ونكبة الثلاثاء، التى صارت كالنار فى الهشيم والتهمت البشر والبنية التحتية الاقتصادية للبنان.









وأوضح "الصايغ"، فى حوار لـ صدى البلد ينشر لاحقًا، أن حكومة حسان دياب فشلت بكل المقاييس فى إدارة الأزمة الاقتصادية وفشلت فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى ما أدى إلى تراكم الفساد والفشل اقتصاديا كما فشلت فى إدارة كارثة المرفأ فى خطة الإغاثة ما جعل الشعب يخرج عليهم ويندد بفشلهم.









وأشار الوزير اللبنانى السابق، إلى أن حسان دياب رئيس الحكومة فضل أن يستقيل لانقاذ نفسه بعيدا عن الشعب وحالة الانتحار الجماعى التى يشهدها الداخل اللبنانى، لافتًا إلى أن وجوده من البداية كان بمثابة القناع والشماعة التى فرضها حزب الله على اللبنانيين واختاروا الوزراء لحكومته.









وأضاف الصايغ: أن استقالة حسان دياب هي خطوة أولى نحو التغيير وهي انتصار كبير للثورة بعدما أضاع الشعب اللبنانى وقته مع حكومة دياب ، موضحًا أن لبنان أمام عملية تغيير جذرية وبالنتيجة الكل يتفاوض مع الخارج ليس لتحسين الشروط للعملية السياسية القادمة وإنما للتوافق على مخرج مشرف للجميع.









وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، استقالة حكومته على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.









وأكد دياب في خطاب للشعب أن الطبقة السياسية سبب كل المصائب في لبنان وسبب مأساة الشعب اللبناني، قائلا إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وأنها أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها او التخلص منها وأحد نماذج الفساد انفجر في مرفأ بيروت.









وأضاف أن الفاسدين هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني، والمطلوب اليوم تغييرهم.



