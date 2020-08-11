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حوادث

اللجان تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:00 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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عمرو خليفة – جودت عيد
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، فى تمام التاسعة لاستقبال الناخبين للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وبدأ أول أيام الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.




ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.


وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.


وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
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