في دقيقة من موبايلك .. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن 3 طرق للتعرف على اللجان الفرعية تحت عنوان استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 . أعلنت، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن 3 طرق للتعرف على اللجان الفرعية تحت عنوان





لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 غدًا الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس. ويبدأ الاقتراع في الداخلغدًا الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

استعلم عن لجنتك بالرقم القومي

الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية، تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العملية الانتخابية، حيث تمكن الناخب من معرفة مقر لجنته الانتخابية التي سيقوم بالتصويت فيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما. وأتاحت الهئية الوطنية للانتخابات، أمام الناخب خدمة، تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العملية الانتخابية، حيث





رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

ولمعرفة لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اضغط هنا





خطوات الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية

يمكن الا ستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال 3 خطوات، وهي كالتالي:-





- من خلال إدخال الرقم القومي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابط اضغط هنا

- عبر إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151

- الاتصال بالخط الساخن برقم 141.





وفي حالة وجود جولة إعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ، يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.



