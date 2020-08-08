مصر تنتظر العرس الديمقراطى.. تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ غدا.. نواب يدعون المصريين للمشاركة بكثافة لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته

عرس ديمقراطي.. برلماني يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

برلمانية: أراهن على صوت المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ

نائب: مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان بعناية شديدة









دعا عدد من النواب الشعب المصرى للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى تبدأ غدا الأحد فى الخارج وتستمر على مدار يومين حتى بعد غدا الإثنين ، حيث أكدوا على أهمية أن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته ، وطالبوا المصريين با لاختيار الصحيح لمرشحيهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ، بعيدا عن المرشحين الذين ينفقون المال السياسى ، حتى تنهض البلد إلى الأمام.





فى البداية وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعوة للمواطنين، ولأبناء دائرته من أهالي شبرا، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي يبدأ تصويت المصريين فيها بالخارج غدًا الأحد والاثنين، والداخل يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى.





وأكد النائب في بيان صحفي له اليوم، أن مجلس الشيوخ وهو الغرفة التشريعية الثانية التي أعادتها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب المصري في ٢٠١٩، يمثل أهمية كبيرة في إثراء الحياة والسياسية لما سيضمه هذا المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة.





وشدد جون طلعت، على أهمية أن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.





وقال النائب: ننتظر عرس ديمقراطي يشارك في كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في مجلس الشيوخ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية.





وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشاركة المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، متوقع أن تكون بنسبة اعلى من أي استحقاق انتخابي سابق، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت تتصدر مشهد المشاركة في أي انتخابات، وهذا يرجع إلى زيادة درجة الوعي لديها وتغيير مفاهيمها وأنها أدرك كونها شريك أساسي للرجل داخل المجتمع.





ولفتت عطوة، في بيان لها، أن المرأة المصرية توسعت في مشاركتها وتوغلها في كل القطاعات، وأصبح لديها وعي سياسي بفضل خطة التمكين التي نجحت القيادة السياسية في تحقيقها للمرأة المصرية، فأصبحت شريك للرجل في المناصب القيادية والمجالس النيابية، وحققت لنفسها المكانة التي جعلتها في أوائل الصفوف المشاركة في أي حدث أو موقف تمر به الدولة المصرية، فكانت توقعات مشاركتها في الانتخابات السابقة فائقة للتوقعات.





ودعت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المرأة المصرية للنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع واختيار المرشح المناسب والأكفأ للقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، والمشاركة النابعة من الحس والضمير الوطني لديها بضرورة مساندة الدولة المصرية في هذا الحدث وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة أو العزوف.





وأكدت أن الكتلة وجميع اعضائها في جميع المحافظات يعملون على قدم وساق لحث المرأة المصرية على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويقدمون الدعم الكامل للمرشحات على مقاعد الشيوخ.





ووجه النائب العمدة صبرى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان رسالة للمواطنين مع بدء تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.





ودعا صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المصريين للنزول للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لأنها حق دستورى لهم تجاه الوطن وتجاه مرشحهم الذى سيمنحوه صوتهم.





وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : على المصريين الاختيار الصحيح لمرشحيهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ، بعيدا عن المرشحين الذين ينفقون المال السياسى ، حتى تنهض البلد إلى الأمام.





وقال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ يعتبر بمثابة علامة مهمة فى تاريخ الحياة السياسية ، حيث انه له اختصاصات تتمثل فى دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.





وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين التى ستحال إليه من مجلس النواب بعناية شديدة ، قائلا: "نتعشم أن يكون هناك دور قوى لمجلس الشيوخ حتى تخرج هذه القوانين بشكل سليم.





ودعا عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان الشعب المصرى للخروج بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لاختيار النائب الأفضل الذى يمثل دائرته.





وكان قد أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.





وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.