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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الدعاية الانتخابية تحكمها ضوابط في ظل جائحة كورونا.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:39 ص
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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إبراهيم القادري
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجهاز التنفيذي في الهيئة يقوم بتجميع أصوات الناخبين في الخارج والداخل وبعدها تقوم الهيئة بإعلان النتيجة.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال لقائه في برنامج اخبار مصر، إنه في ظل انتشار جائحة كورونا أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط للدعاية الانتخابية.

وأوضح لاشين إبراهيم ، أن الانتخابات يمنع بها التجمعات والمؤتمرات الحاشدة، مؤكدا أن الدعاية تكون من خلال مكبرات الصوت، وتعليق لافتات في الشوارع بالاتفاق مع السلطات المحلية في كل محافظة.

واستطرد أن المرشح الفردي يكون نجح في الانتخابات إذا حصل على الاغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين وهذا ايضا بالنسبة للقوائم.
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