رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الدعاية الانتخابية تحكمها ضوابط في ظل جائحة كورونا.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجهاز التنفيذي في الهيئة يقوم بتجميع أصوات الناخبين في الخارج والداخل وبعدها تقوم الهيئة بإعلان النتيجة.





وأضاف لاشين إبراهيم خلال لقائه في برنامج اخبار مصر، إنه في ظل انتشار جائحة كورونا أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط للدعاية الانتخابية.





، أن الانتخابات يمنع بها التجمعات والمؤتمرات الحاشدة، مؤكدا أن الدعاية تكون من خلال مكبرات الصوت، و تعليق لافتات في الشوارع بالاتفاق مع السلطات المحلية في كل محافظة. وأوضح لاشين إبراهيم يمنعأن



