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رياضة

75 دقيقة .. بنشرقي وأوناجم يشعلان مباراة الاتحاد والزمالك ..فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:41 م
اشرف بن شرقي ومحمد
اشرف بن شرقي ومحمد أوناجم
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حسن العمدة
مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك و الاتحاد بتقدم الأبيض بهدف نظيف، على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري.

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قويه داخل منطقه الجزاء سكنت شباك عماد السيد .

وبدأ الفريقان المباراة بداية هادئة بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب لبناء الهجمات.

وفي الدقيقة الثالثة أرسل السيد سالم عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء لم يستغلها أحد وتصدى لها دفاع الزمالك.


وبعد مرور 14 دقيقة حاول لاعبو الزمالك التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاتحاد تماسك بشكل جيد.

وفي الدقيقة 21 سنحت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من زيزو خارج منطقة الجزاء قابلها إسلام جابر برأسية داخل المنطقة وأنقذها عماد السيد حارس الاتحاد.

وباغت سلام جابر مرمي الاتحاد بتسديدة قوية خارج منطقة  ليتصدي لها عماد السيد ببراعه .

ودفع كارتيرون بـ أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم بدلا من اسلام جابر ومحمد حسن .

وتلقي اشرف بن شرقي تمريرة رائعه من طارق حامد ليسددها المغربي ويتصدي لها عماد السيد ببراعه فى الدقيقة 66 .

واهدر احمد مصطفي زيزو فرصه هدف محقق فى الدقيقة 73 بعد تمريرة سحريه من بنشرقي ليسددها ويتصدي لها عماد السيد .
ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة ، بينما جاء الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة .

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