تعليم كفر الشيخ: لن تعود هيبة المدرس إلا إذا استردها هو بذاته

علقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ على المشاهد المتداولة بشأن القبض على بعض المدرسين أثناء إعطائهم دروس خصوصية، قائلة:"القانون يطبق على الجميع سواء معلم أو طبيب أو محامى أو غيرهم من شرائح المجتمع، ولن تعود هيبة المدرس إلا إذا استردها هو بذاته وأن يبتعد عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت بير السلم ويلتزم بالقانون ".





وأضافت " بثينة كشك"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذين يتم القبض عليهم بسبب إعطائهم دروس خصوصية لم يستجيبوا للتحذيرات التى أطلقتها الوزارة بهذا الأمر، وتابعت:"رغم التحذيرات لمن يعطون الدروس الخصوصية لكن مفيش فايدة ومصرون أن يعطوا الدروس تحت بير السلم..وهنا المعلم بيقتل كرامته".





وناشدت "بثينة كشك"، المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية بالمخالفة للقانون، أن يتوقفوا عن ذلك، وتابعت:" أرجوك حافظ على كرامتك حتى يحافظ الغير عليها".



