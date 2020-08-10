AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليم كفر الشيخ: لن تعود هيبة المدرس إلا إذا استردها هو بذاته

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
علقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ على المشاهد المتداولة بشأن القبض على بعض المدرسين أثناء إعطائهم دروس خصوصية، قائلة:"القانون يطبق على الجميع سواء معلم أو طبيب أو محامى أو غيرهم من شرائح المجتمع، ولن تعود هيبة المدرس إلا إذا استردها هو بذاته وأن يبتعد عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت بير السلم ويلتزم بالقانون ".

وأضافت " بثينة كشك"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذين يتم القبض عليهم بسبب إعطائهم دروس خصوصية لم يستجيبوا للتحذيرات التى أطلقتها الوزارة بهذا الأمر، وتابعت:"رغم التحذيرات لمن يعطون الدروس الخصوصية لكن مفيش فايدة ومصرون أن يعطوا الدروس تحت بير السلم..وهنا المعلم بيقتل كرامته".

وناشدت "بثينة كشك"، المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية بالمخالفة للقانون، أن يتوقفوا عن ذلك، وتابعت:" أرجوك حافظ على كرامتك حتى يحافظ الغير عليها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: مراكز الدروس الخصوصية تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح

بثينة كشك: نحارب الدروس الخصوصية ونعتبرها قضية "حياة أو موت"

ترشيحاتنا

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. مضاعفات خطيرة لـ جلطة المخ

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي

كيفية إهداء ثواب قراءة القرآن للميت.. الإفتاء تحدد الصيغة الصحيحة

أدعية الوقاية من الحسد وآيات قرآنية تمنع ضرره

تملى وتخلص.. أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تخلع من مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا