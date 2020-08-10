انفجار قنبلة في يد متظاهر بـ بيلاروسيا

لقى متظاهر مصرعه في العاصمة البيلاروسية مينسك إثر انفجار عبوة ناسفة مجهولة الهوية في يديه أثناء محاولته رميها على الشرطة. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.





وتجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بسبب الانتخابات الرئاسية المزيفة، والتي فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو مرة أخرى.





وكان المتظاهرون قد واصلوا تجمعهم في العاصمة مينسك، فيما حاولت وحدات مكافحة الشغب منع تجمعهم بأعداد كبيرة في مكان واحد.





واتجه المتظاهرون إلى مراكز الاحتجاج سيرا على الأقدام نظرا لإغلاق عدد من محطات المترو المركزية وحظر حركة المرور في بعض شوارع المدينة.



