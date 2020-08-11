رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في النادي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة ارتفاع أعداد إصابات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد داخل النادي وبين اللاعبين.





وقال مصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الاثنين، إن عندنا ثلاث حالات مصابة بكورونا وأمس لاعب أخر أصيب والمدير الإداري أصيب بالفيروس، متابعا أن نسبة الإصابات ليس بالكبيرة مثل الفرق الأخرى.





وعن التعادل مع نادي الزمالك أمس، قال محمد مصيلحي:"رئيس نادي الزمالك كان غير راضي على التعادل مع الاتحاد وخاصة في ظل غيابات كبيرة بين لاعبي الاتحاد"، لافتا إلى أن لاعبي الفريق قدموا مباراة جيدة أمام الزمالك.