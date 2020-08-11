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رياضة

دعاء بدون نصيحة.. ماذا قال عبدالله السعيد عن أزمة رحيل حسام عاشور من الأهلي؟.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:58 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه يتمني التوفيق لحسام عاشور فى خطوته المقبلة بعد الرحيل عن الأهلى.
وأضاف عبدالله السعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن حسام عاشور من اللاعبين الكبار، ولا يستطيع تقديم له النصيحة لأنه يرى مصلحته من وجهه نظره ولكن يتمنى له التوفيق في أي شيء.
كما حدد عبد الله السعيد، أجمل أهدافه بعد دخوله نادي المائة بالدوري المصري قائلا :"  وهدفي مع الأهلي في طلائع الجيش من منتصف الملعب الأفضل في مسيرتي، وثنائيتي أمام الاتحاد السكندري عندما كنت في الاسماعيلي".
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