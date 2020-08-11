بدون أدوية.. علاجات منزلية لمحاربة النقرس

النقرس من الأمراض الاكثر شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بالنقرس نتيجة اتباع نظام غذائي غني باللحوم والمأكولات البحرية وشرب المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة التى تزيد من مستويات حمض اليوريك، أو عامل وراثى، والبدانة وغيرها من الأسباب . الأسباب





ويبحث دائما مرضى النقرس عن العلاجات والوصفات المنزلية التى تساهم فى الحد من المرض وتخفف آلالم المرض أيضا، وقدم الباحثون و أطباء الطب البديل العديد من الخلطات و الوصفات السهلة التي يمكنك اتباعها وتحصل على نتائج مذهلة و التخلص من آلام مرض النقرس





وفى هذا السياق قدم الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، بعض العلاجات المنزلية التى تساهم فى علاج النقرس، وكان ابرزها .ما يلي:





اقرا إيضا..





-العرقسوس.. ينصح مريض النقرس بتناول كوب أو اثنين من العرقسوس يوميًّا، ولكن عليه أن يراعي عدم الإفراط منه وبالأخص المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

-غلي أوراق الجرجير بالماء وتناوله.. فهو مفيد جدًّا في علاج النقرس.

-الكرفس.. يساعد في ازالة حمض اليوريك وهو اما ان يستخدم على هيئة اقراص من مستخلص حبوب الكرفس تناول 2-4 اقراص يوميا او شرب نصف كوب من عصير الكرفس يوميا لمدة 20 يوما.

-الاناناس.. يحتوي على البروملين ،وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتين ,و يقر المعالجون بالطبيعة البروملين الصافي لتقليل من الالتهاب والتورم .

- التين المجفف.. 3 حبات تين 3 مرات يوميا افضل العلاجات للنقرس.

-الكرز.. أثبتت عدة دراسات احتوائه على مضادات الالتهابات المسببة للنقرس فهو يعمل على تخفيف مستويات حمض اليوريك في الجسم لذا ينصح بتناول 15-20 حبة من الكرز يوميًا لخفض الالتهاب والألم.

- تناول عصير العنب.. حيث يعمل على تخفيف نسبة حمض البوليك فى الدم .

-أكل الفجل.. يسكن أوجاع النقرس وألام المفاصل.



