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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق الغار؟

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:38 ص
ورق الغار
ورق الغار
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هاجر هانئ
ورق الغار من الأعشاب التى تتميز بمذاقها المختلف واحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الأنسان، ولا يعلم الكثير من الأشخاص مدى فوائد ورق الغار.

وكشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية والطب البديل، أبرز الفوائد الصحية التى تكمن فى رق الغار و كان أبرزها ما يلي: 

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- يزيل الضغوط النفسية والعصبية ويساعد في تهدئة الأعصاب والتخلص من المشاعر السلبية مثل القلق، والاضطراب النفسي. 
- يزيل الأرق ويساعد في النوم سريعا.
- يعد من المضادات الحيوية الفعالة التي تقضي نهائيا على البكتيريا والفيروسات، والالتهابات.
- ينظف الجهاز التنفسي ويقي من نوبات الربو، وأعراض نزلات البرد
- يساهم في التخلص من نزيف الأنف بشكل فوري.
- يقلل من آلام الدورة الشهرية، والقضاء على الإفرازات المهبلية التي تصاب بها المرأة.
- يجنب التعرض للإجهاض، ويحمي الجنين.

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