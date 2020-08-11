في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

عن عمر يناهز 69 عامًا.





، قبل أن أعقد زواجهما من جديد بعد 10 سنوات. وفي لقاء متلفز عام 2018، حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، كواليس طلاق الفنانة بوسى من الراحل نور الشريف ، لافتا إلى أنه حاول مرات عديدة الإصلاح بينهما، ولكن بوسى تمسكت بالطلاق





وأوضح أحمد عبدالحكيم خلال اللقاء، الذي كان في برنامج "مصر النهاردة" عبر قناة مصر الأولى: «هاتفنى الفنان نور الشريف ذات مرة، وبالفعل حضرت إلى منزله وقال لى على الباب أنا مش عاوز أطلق، وقولتله أنا مش معايا دفتر الطلاق، ولم يحدث فى هذه المرة طلاق».





وأكمل: «تم طلاق الفنانة بوسى بعد مكالمة الفنانة نورا لي وقالت أنها تعبت من محاولة الإصلاح بينهما ليستمر الطلاق بينهما لعشر سنوات قبل أن أكتب عقد عودتهما».





جدير بالذكر، أن آخر أعمال نور الشريف كان فيلم "بتوقيت القاهرة" والذى قدمه أمام الفنانين ميرفت أمين وسمير صبرى وإخراج أمير رمسيس.