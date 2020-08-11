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فن

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:36 ص
نور الشريف - بوسي
نور الشريف - بوسي
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سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس الذكرى الخامسة لوفاة الفنان نور الشريف، أو محمد جابر محمد عبد الله، الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا. 

وفي لقاء متلفز عام 2018، حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، كواليس طلاق الفنانة بوسى من الراحل نور الشريف، لافتا إلى أنه حاول مرات عديدة الإصلاح بينهما، ولكن بوسى تمسكت بالطلاق، قبل أن أعقد زواجهما من جديد بعد 10 سنوات.

وأوضح أحمد عبدالحكيم خلال اللقاء، الذي كان في برنامج "مصر النهاردة" عبر قناة مصر الأولى: «هاتفنى الفنان نور الشريف ذات مرة، وبالفعل حضرت إلى منزله وقال لى على الباب أنا مش عاوز أطلق، وقولتله أنا مش معايا دفتر الطلاق، ولم يحدث فى هذه المرة طلاق». 

وأكمل: «تم طلاق الفنانة بوسى بعد مكالمة الفنانة نورا لي وقالت أنها تعبت من محاولة الإصلاح بينهما ليستمر الطلاق بينهما لعشر سنوات قبل أن أكتب عقد عودتهما». 

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نور الشريف كان فيلم "بتوقيت القاهرة" والذى قدمه أمام الفنانين ميرفت أمين وسمير صبرى وإخراج أمير رمسيس.
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