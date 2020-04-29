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فن

في ذكرى ميلاده .. تعرف على واحد من أهم أعمال الفنان الراحل نور الشريف

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:13 ص
نور الشريف
نور الشريف
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عمر صبحي

يصادف  الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة عام 1946، ورحل في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا، من خلال التقرير التالي تعرف علي تفاصيل مسلسل "عائلة الحاج متولي" .


"عائلة الحاج متولي" مسلسل مصري أنتج عام 2001 و عرض في شهر "رمضان المبارك" وعرض علي اكثر من 12 قناة مختلفة .


أبطال مسلسل "عائلة الحاج متولي" 

ضم مسلسل  "عائلة الحاح متولي" نخبة كبيرة من الفنانين علي رأسهم الفنان الراحل نور الشريف و مصطفي شعبان وحسين الشربيني والفنانة ماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب، المسلسل من تأليف مصطفي محرم وإخراج محمد النقلي.



 قصة مسلسل "عائلة الحاج متولي" 


تدور قصة مسلسل "عائلة الحاج متولي" حول رجل أعمال يدعي "متولي" نور الشريف ليقرر الزواج من   4 زوجات ويبدأ الصراع بين الأربع زوجات في إطار كوميدي، ويوضح المسلسل كفية تعامل الرجل الشرقي مع زوجاته الأربعة. 


يذكر أن رحل الفنان نور الشريف في 11 أغسطس عام 2015.


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