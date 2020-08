View this post on Instagram

التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدّي إلى الإنجاز .. لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة.. الإنسان دون أمل كنبات دون ماء.. ودون إبتسامة كوردة دون رائحة.. ودون إيمان بـ الله وحش في قطيع لا يرحم.. 🌹 *صباح التفاؤل والأمل* 🌹