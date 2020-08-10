امنح الرد لمن يستحق.. أحمد فلوكس يوجه نصائح مهمة لجمهوره





وعلق أحمد فلوكس على الصورة، قائلا "إمنح الرد لمن يستحق وليس لكل من يتكلم وامنح الكلام لمن يفهم، وليس لكل من يسمع وامنح الحب لمن يمنحك قلبه، جميل أن تتعلم متى تجعل سكوتك يتكلم ومتى تجعل كلامك يصمت حينها فقط تصبح حروفك من ذهب الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.









وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.