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فن

بعد وصلة عتاب للمقصرين في حق مصطفى حفناوي حتى توفى.. أحمد فلوكس يعتذر لـ هاني شاكر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:50 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد فلوكس، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يبدي اعتذاره للفنان هاني شاكر، بعد هجومه عليه، بسبب وفاة اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي
وظهر أحمد فلوكس، في الفيديو يبدي اعتذاره لما قال، ويؤكد أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تواصل معه، لافتًا إلى أنه لم يكن يقصد ما قال، وأنه لم يقصد الإساءة لأحد، ولكنه ألقى باللوم على كل من ينعي مصطفى حفناوي، حاليًا في الوقت الذي لم يقوموا بمساعدته ونقله إلى مستشفى. 

يأتي ذلك بعدما نشر الفنان احمد فلوكس مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يهاجم فيه الفنانين والمطرب هانى شاكر بسبب الراحل مصطفى حفناوي. 

وقال فلوكس "أبويا علمني مغلطش في حد كبير، وأنا معرفش مصطفى حفناوي، ولكن متابع حالته من عدة أيام، محدش زاره غير تامر حسني لأن تامر راجل، بقاله 7 أيام بيناشد عايز يتعالج، مسمعناش عن اللي كتبوا عنه في طبق اليوم، دلوقتي كله الله يرحمه، كله بما فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر، اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه؟؟”.

وأضاف فلوكس "اتقوا الله كفاية متاجرة بالبني آدمين، كفاية، إيه دا إيه دا، ما كان بقاله 6 أيام مش لاقي حد يعالجه أو يساعده، اللي عرف الناس القصة لما تامر حسني راح زاره، دلوقتي بقى كله فاكره، أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت، اتقوا الله، انتو بتاجروا بموت بني آدم، دا شاب وصغير، الناس اللي كاتبين الله يرحمه الفنانين والفنانات والمنتجين كنتوا فين وهو يوتيوبر وكان عايز يمثل، وهو بيروح من الكرفان دا للكرفان دا وعايز يمثل، مخلتهوش يمثل ولا يبقى فنان ليه".

وأوضح فلوكس "ولا لما مات افتكرتوه، إيه دا، طيب مش انتو زعلانين عليه، أنا بطالب كل اللي كتب الله يرحمه إنه يروح يبني جامع باسمه مدام انتو رجالة أوي كدا، احنا في زمن غريب".

أحمد فلوكس يتحدث عن مصطفى حفناوي ويقدم اعتذارا لهاني شاكر عقب مكالمة أشرف ذكي

تم النشر بواسطة ‏صدى البلد‏ في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠
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