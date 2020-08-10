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فن

أحط قلبك بمن يعتني به.. أحمد فلوكس يوجه نصائح جديدة لمتابعيه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:26 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "اختر ما يليق بقلبِك ......انتقِ من يبهج روحك....... تواجد مع من يقدّر حبّك..... وأحط قلبك بمن يعتني به بمن يزيد حياتك حياة وافعل ما يزرع السكينة في روحِك...... ..........فالحياة جميلة...........ولكن تحتاج أن ندرك كيف ومع من نعيشها ....". 

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وأسس أحمد فلوكس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرة هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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