القومى للمرأة: تشكيل فرق عمل انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات| فيديو

قالت أمل عبد المنعم ، مسئول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، إن المجلس يساند كل إمرأة مصرية لممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية .





وأضافت مسئول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن المجلس شكل فريق عمل فى كافة أنحاء محافظات الجمهورية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ .





وأشارت أمل عبد المنعم ، إلى أن المجلس أطلق أيضأ خط ساخن 15115 لتلقى أى شكاوى واستفسارات بخصوص السؤال عن مقرات اللجان الانتخابية .





ولفتت مسئول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، إلى أن المجلس آلية وطنية تتابع وتشترك مع اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن توصيل أى استفسارات بماراثون انتخابات الشيوخ .





واكدت أن المرأة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية إدراكها ووعيها الكامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية وأنها سند رئيسى لعجلة التنمية فى مصر.



