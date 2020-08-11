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القومى للمرأة: تشكيل فرق عمل انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات| فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:08 ص
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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شيرين عادل
قالت أمل عبد المنعم ، مسئول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، إن المجلس يساند كل إمرأة مصرية لممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية . 

وأضافت  مسئول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  أن المجلس شكل فريق عمل فى كافة أنحاء محافظات الجمهورية  لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ . 

وأشارت   أمل عبد المنعم ،  إلى أن المجلس أطلق أيضأ خط ساخن 15115 لتلقى أى شكاوى واستفسارات بخصوص السؤال عن مقرات اللجان الانتخابية . 

ولفتت   مسئول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة  ،  إلى أن المجلس  آلية وطنية تتابع وتشترك مع اللجنة الوطنية  للانتخابات بشأن توصيل أى استفسارات بماراثون انتخابات الشيوخ  .

واكدت أن المرأة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية إدراكها ووعيها الكامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية وأنها سند رئيسى لعجلة التنمية فى مصر. 

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