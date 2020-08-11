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تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح ورشة عمل الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:22 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي والتي ينظمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لوزارة الاتصالات أون لاين عن طريق برنامج زووم zoom، وذلك في إطار خطة جامعة حلوان لتحقيق التطور التكنولوجى وتطبيق منظومة التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، في ظل دعم الجامعة لمشروعات التحول الرقمى والتطوير فى مجال تكنولوجيا المعلومات. 


حضر ورشة العمل الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء ووكلاء كليات الجامعة، والدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمى بالجامعة.

وفي بداية اللقاء أوضح رئيس جامعة حلوان أهمية دعم عملية التحول الرقمى بالجامعة، ودعم البنية التكنولوجية للإسهام فى تحقيق التنمية مشيرًا إلى أهم مشروعات التحول الرقمى والتطوير فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالجامعة موضحًا وجود العديد من الكليات التكنولوجية مثل كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي التي تدعم عملية التحول الرقمي. 


وحاضر في ورشة العمل دكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وتضمنت الورشة مناقشة عدد من الموضوعات حول مفهوم التحول الرقمي وأهم تقنياته التي يمكن أن تساعد في إحداث طفرة  رقمية وكذلك الابتكار في التحول الرقمى، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة المنظمة أو زيادة الإنتاج وأهمية نشر ثقافة الابتكارات فهي وسيلة لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي نواجهها وضرورة توظيف الابتكار في عملية التحول الرقمى، كما استعرضت ورشة العمل إستراتيجية التحول الرقمى الى جانب عرض نماذج لبعض المؤسسات التي استطاعت بالفعل التحول الرقمي.
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