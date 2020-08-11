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محافظات

للإدلاء بأصواتهم.. فتح 138 مركزا انتخابيا لاستقبال الناخبين بمطروح

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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ايمن محمود

 انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمحافظة مطروح انتخابات مجلس الشيوخ وتستمر لمدة يومين ١١ و١٢ أغسطس الجاري، فى  ١٣٨ مركزا انتخابيا و١٤٢ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية  .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة ٢٩٩ ألفا و٥٨١ ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة .


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وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء  بأصواتهم في سهولة ويسر .

 

وأعلنت كافة كافة القطاعات بالمحافظة، جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ ، بالاضافة الي توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة  بشكل حضاري.


كما تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة  لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات  فى انتخابات مجلس الشيوخ.

 

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