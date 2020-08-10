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محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:57 م
سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين
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ايمن محمود
تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظ مطروح  عددا من اللجان الانتخابية لمتابعة استعداداتها لاستقبال الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء.
 
وتفقد السكرتير العام لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج العسكرية بنين ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية.


واطمأن على جاهزية اللجان وعدم وجود أي معوقات  باللجان الانتخابية. 

ووجه السكرتير العام  بتكثيف جهود النظافة المستمرة أمام اللجان ونظافة دورات المياه، كما شدد على تشغيل بوبات التعقيم باللجان.

كما قام اللواء أشرف بالمرور على غرف تأمين صناديق الانتخابات والاطمئنان على تأمين الغرف التأمين التام خلال فترة الانتخابات.

الجدير بالذكر أن تنطلق غدا انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح فى عدد 138 مركز انتخابي و142 لجنة فرعية وأجمالي عدد الناخبين 299,581 الف  ناخب على مستوى المحافظة.
سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور
سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور
سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور
سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور
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