سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظ مطروح عددا من اللجان الانتخابية لمتابعة استعداداتها لاستقبال الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء.

وتفقد السكرتير العام لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج العسكرية بنين ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية.









واطمأن على جاهزية اللجان وعدم وجود أي معوقات باللجان الانتخابية.





ووجه السكرتير العام بتكثيف جهود النظافة المستمرة أمام اللجان ونظافة دورات المياه، كما شدد على تشغيل بوبات التعقيم باللجان.





كما قام اللواء أشرف بالمرور على غرف تأمين صناديق الانتخابات والاطمئنان على تأمين الغرف التأمين التام خلال فترة الانتخابات.



