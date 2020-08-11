بالكمامات.. إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في انتخابات الشيوخ بالمنوفية.. شاهد

توافد العشرات من أهالى محافظة المنوفية علي لجان الاقتراع في مراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.





وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية ، عن إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ والتي ستستمر علي مدار يومين بدءً من اليوم وحتي غدًا الأربعاء الموافق 12 من أغسطس الجاري .





حيث تستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و688 ألف 280 ناخب ) علي مستوي المحافظة يدلون بأصواتهم في (619) لجنة فرعية بإجمالي (515) مقر إنتخابي .





ومن جانبه أشار محافظ المنوفية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الإنتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين ، كما أكد على أن المحافظة تقف على الحياد تماما من المرشحين وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز من يمثلهم فى الإنتخابات.





وناشد جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي ، مشيرًا إلي أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوي الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية .







