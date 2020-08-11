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رياضة

خاص| شطة: وجود صلاح لن يخطف الأضواء من رمضان صبحي بالأولمبياد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:45 ص
محمد صلاح ورمضان
محمد صلاح ورمضان صبحي
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مجدي سلامه
أكد مصطفي عبد المنعم "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن وجود النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لن يخطف الأضواء من رمضان صبحي لاعب نادي هدرسيفيلد المعار للنادي الأهلي.


وقال شطة في تصريحات خاصة لصدى البلد : "وجود محمد صلاح لن يخطف الأضواء من رمضان صبحي ونجوم المنتخب الأوليمبي الذين قدموا أداء رائعًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة".


وتابع: "كنت متواجدا في الأولمبياد  في الصين وقت وجود ميسي مع منتخب الأرجنتين وكان الجميع يتحدث عن المنتخب بشكل عام وعن أدائهم الرائع ولم يختصوا ميسي بالذكر فقط".


وأكمل: "لاعب بحجم محمد صلاح لابد من وجوده ضمن ثلاثي الكبار مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو سيزيد من ثقل الفريق ومن حجم الشعبية التي سيلقاها المنتخب الأوليمبي هنالك ، الفريق كله سيصبح هو النجم".


واختتم : "أعتقد أن المنتخب سيقدم نتائج رائعة في الأولمبياد وسيصل مراحل متقدمة من البطولة".
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