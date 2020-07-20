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رياضة

شطة: مصر لا تملك نفوذا داخل الكاف.. والضغوطات المغربية قوية ..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:59 م
مصطفي عبدالمنعم شطة
مصطفي عبدالمنعم شطة
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حسن العمدة
أكد مصطفي عبد المنعم "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي كان يريد إبعاد الحرج عنه؛ لذلك قام بتحويل ملف دوري أبطال أفريقيا إلى لجنة المسابقات.

وقال "شطة"، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "الاتحاد الأفريقي كان في حرج بعد اعتذار الكاميرون، وكانت مصر قريبة من استضافة البطولة بعد تقدمها، ولكن كاف أراد أن يخرج من هذا المأزق وقرر إقامة دور نصف النهائي من ذهاب وعودة".
 
وأضاف "شطة"، "لا نملك النفوذ الآن داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهاني أبوريدة لم يفعل شيئا، ومصر تستحق تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، والضغوطات المغربية قوية للغاية".

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا".

وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بشأن هذا الملف بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.

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