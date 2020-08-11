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ذراع تشريعية| شعراوي: مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن "النواب"..فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:50 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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شيرين عادل
قال اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، إن جميع قطاعات الوزارة انهت الاستعدادات اللازمة قبل وقت كاف لإجراء انتخابات الشيوخ مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. 


وأضاف وزير التنمية  المحلية عبر تقرير خاص بفضائية صدى البلد،  أن اللجان تسير وفق  نظام كامل  لتأمين سير العملية الانتخابية بانتخابات الشيوخ وتيسيرها أمام المواطنين . 

واكد على التواصل الدائم بين غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بانتخابات الشيوخ بين كافة المحافظات. 


وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالمشاركة في عملية تصويت انتخابات الشيوخ خاصة وأن دور مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب خاصة وأن كلاهما يمثلان الجزء التشريعى . 

يشار إلي أنه انطلقت صباح اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ومن المقرر أن يستمر التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بداية من 9 صباحًا وحتى 9 مساءًا يتخللها ساعة راحة للقضاة وأعضاء اللجان من 3 إلى 4 عصرًا

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.
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