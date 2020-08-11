بالصور.. إقبال كبير على انتخابات الشيوخ بـ مدينتى والرحاب .. وكبار السن يحرصون على المشاركة

فى مشاهد تنم على الوطنية والمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية المصرية حرص عدد كبير من كبار السن على المشاركة فى الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر الاقتراع السري المباشر اليوم باللجان الانتحابية بكل من مدينتى والرحاب.





وشهدت اللجان الانتخابية بكل من مدينتى والرحاب اقبالا كبيرا منذ الساعات الاولى للانتخابات والمستمرة حتى التاسعة مساء وسط تشديد فى جميع الاجراءات الصحية والاحترازية .





وفي الرحاب ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة . وفي مدينتي ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .





ويمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ، ورقم اللجنة الفرعية ورقمه ، في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:





أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.