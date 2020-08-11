الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين اليوم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات صحية احترازية.. صور





في الرحاب ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة .









وفي مدينتي ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .





وسيتم التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا.









ويمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ، ورقم اللجنة الفرعية ورقمه ، في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:





أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.









ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.





ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.









تستقبلالناخبين اليوم ابتداء من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء ، وذلك للادلاء بأصواتهم فيعبر الاقتراع السري المباشر .