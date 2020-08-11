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أخبار البلد

الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين اليوم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات صحية احترازية.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:41 ص
الرحاب ومدينتي تستعدان
الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين
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احمد عبد القوى
تستقبل اللجان الانتخابية في الرحاب ومدينتي الناخبين اليوم ابتداء من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء ، وذلك للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر الاقتراع السري المباشر .  

في الرحاب ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة .  


وفي مدينتي ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .  

وسيتم التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا.  


ويمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ، ورقم اللجنة الفرعية ورقمه ، في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:

 أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.  


ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.  

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.    


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