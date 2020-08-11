الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين اليوم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات صحية احترازية.. صور

تستقبل اللجان الانتخابية في الرحاب ومدينتي الناخبين اليوم ابتداء من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء ، وذلك للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر الاقتراع السري المباشر .
في الرحاب ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة .
وفي مدينتي ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .
وسيتم التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا.
ويمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ، ورقم اللجنة الفرعية ورقمه ، في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:
أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.
ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.
ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.