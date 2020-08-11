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برلمان

عمليات مستقبل وطن بالفيوم: السيدات يتصدرن المشهد فى انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:25 م
الناخبين بالفيوم
الناخبين بالفيوم
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ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، فتح اللجان مقراتها الانتخابية فى تمام التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، بجميع مراكز محافظة الفيوم، والتى تضمنت 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مقرا انتخابيا، والتى استعدت لاستقبال حوالى مليون و999 ألف ناخب وناخبة، حيث تم تخصيص وتجهيز مقرات لكبار السن مجهزة بالمستلزمات الضرورية بكل المقار، وذلك فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.


وقام محافظ الفيوم صباح اليوم، الثلاثاء، بجولة شاملة للجان الانتخابية، حيث تفقد لجان مدرسة السادات ومدرسة النهضة الإعدادية بنات بالفيوم، وما زالت الجولة مستمرة.


وفى مركز طامية، افتتحت اللجان فى الموعد المحدد، حيث قدم شباب حزب "مستقبل وطن" الدعم اللوجستي للناخبين ومساعدتهم فى معرفة لجانهم الانتخابية.


وفى يوسف الصديق، افتتحت اللجان فى موعدها، خاصة فى مدرسة الريان اللجنة 398، وفى مدرسة الشيمى بمركز يوسف الصديق بدأ توافد الناخبين للجان خاصة لجنة رقم 386، وفى لجنة أباظة رقم  387، وفى مركز إطسا انتظمت اللجان فى تمام التاسعة، خاصة لجنة منشاة رمزى، وفى لجنة منيا الحيط قام شباب مستقبل وطن بمساعدة المواطنين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية.


كما بدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم منذ التاسعة صباحا مع بدء فتح اللجان، حيث تواجد شباب حزب مستقبل وطن لمساعدة الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، كما تشهد معظم لجان مركز إطسا إقبالا متصاعدا، خاصة من السيدات.
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