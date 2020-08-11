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أخبار البلد

الفتيات يتصدرن الماراثون الانتخابي بمصر الجديدة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:49 م
مشاركة الفتيات في
مشاركة الفتيات في انتخابات الشيوخ
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ايمان طلعت - محمد هاني- أبانوب نبيل
شهدت لجنة المعهد الازهرى بروكسي مصر الجديدة بعد الظهيرة اقبالا ملحوظا من الفتيات للإدلاء بأصواتهن فى ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 . 

كما حرصت الناخبات على إرتداء الكمامات والقفازات الطبية، وشهدت اللجنة حسن تنظيم من قبل رجال الشرطة المصرية وتأمين العمليات الانتخابية و تأمين اللجان بمساعدة كبار السن والمرضى للوصول حتى مقر اللجان الخاصة ، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق توفير الكمامات والمستلزمات الطبية . 

وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

الفتيات يتصدرن الماراثون الانتخابي بمصر الجديدة
الفتيات يتصدرن الماراثون الانتخابي بمصر الجديدة
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