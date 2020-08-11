وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ وتحث المواطنين على المشاركة

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ فى دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.





وأكدت الوزيرة أن هذا المجلس يعد خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأشارت إلى أهمية مجلس الشيوخ فى دعم المسار الديمقراطى من خلال إبداء الرأي فى القوانين المختلفة ودعم عمليات التنمية بما يفيد المواطن المصرى جنبا إلى جنب مع مجلس النواب .



