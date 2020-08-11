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أخبار البلد

وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ وتحث المواطنين على المشاركة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:51 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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حنان توفيق
أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ فى دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن هذا المجلس يعد خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي. 


وأشارت إلى أهمية مجلس الشيوخ فى دعم المسار الديمقراطى من خلال إبداء الرأي فى القوانين المختلفة ودعم عمليات التنمية بما يفيد المواطن المصرى جنبا إلى جنب مع مجلس النواب .

وناشدت  الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات .
وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ وتحث المواطنين على المشاركة
وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ وتحث المواطنين على المشاركة
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