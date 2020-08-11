AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مرشحو قائمة من أجل مصر يتفقدون اللجان الانتخابية بمصر الجديدة والشروق وبدر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:48 م
مرشحو قائمة من أجل
مرشحو قائمة من أجل مصر
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
تفقد مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 ، بعض اللجان الانتخابية فى مصر الجديدة والشروق وبدر.

وجاء أبرز المرشحين الذين تفقدوا اللجان الدكتور محمد منظور ، والدكتورة هالة كمال ، الدكتور عايدة  نصيف ، إيهاب وهبة ، المهندس ناجح جلال ، ومحمد عزمي ، ومحمد  القط. 

وأشاد نواب القائمة بالمجهود الكبير الذي يبذله القائمون علي الانتخابات مشيدين بالتنظيم والإجراءات الاحترازية التي تتخذ من أجل تأمين اللجان والمواطنين.

وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي. 

 وشهدت اللجان الانتخابية اقبالا من قبل المواطنين في الساعات الاولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود بكري يتفقد لجان مدرسة مصر الحرة بالمعصرة

وزير الرى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الشيوخ 2020..توافد كبير من الناخبين على لجان الشيخ زايد ..فيديو

مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالدقي.. فيديو وصور

رئيس الاتحاد السكندرى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ .. متطوعون يساعدون الناخبين في معرفة لجانهم بالمطرية

ترشيحاتنا

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

وزير الخارجية للرئيس اللبناني بعد انفجار المرفأ: مصر مستعدة لإعادة إعمار بيروت

الإفتاء: هذا الأمر يقيك من الابتلاء.. اغتنمه

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمستشفى صحة المرأة فى أسيوط

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

30 سبتمبر..الكهرباء: مد مهلة التقديم لتركيب العداد الكودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد