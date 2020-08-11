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حوادث

بدء ساعة راحة القضاة وأعضاء اللجان الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:29 م
التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات الشيوخ
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عمرو خليفة - جودت عيد

بدأت في الثالثة عصرا؛ ساعة راحة القضاة وأعضاء اللجان الفرعية؛ طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات؛ والتي حددت ساعة الراحة من الثالثة عصرا حتى الرابعة.


وكان قد أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ أن عملية التصويت في انتخابات الشيوخ تسير بصورة منتظمة؛ مضيفا أن جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في التاسعة صباحا واستقبلت الناخبين للإدلاء بأصواتهم.


وتابع رئيس الوطنية للانتخابات؛ أنه يدعو جميع المصريين للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠؛ مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسى وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة.


وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، فى تمام التاسعة لاستقبال الناخبين للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وبدأ أول أيام الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.


ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.


وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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