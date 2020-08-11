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أخبار البلد

مسيرات فى الشوارع بالمحافظات .. مشاركة فاعلة من المعلمين في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تابعت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إيجابية المعلمين في المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ التي تجري على مدار اليوم وغدا

 ورصدت غرفة عمليات النقابة الفعاليات التي نظمتها النقابات الفرعية واللجان النقابة في مختلف أنحاء الجمهورية ، وذلك ضمن حملة " شارك" التي أطلقتها النقابة لحث أعضائها على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للتشريع. 


وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين أن غرفة عمليات النقابة العامة وفروعها في المحافظات تواصل عملها منذ الصباح الباكر لمتابعة مشاركة المعلمين في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ والعمل علي تسهيل الإجراءات اللازمة للمعلمين للتعرف على أماكن لجانهم الانتخابية بمختلف المناطق ، ونقلهم إلى مقار اللجان الانتخابية وتذليل العقبات أمام الناخبين من أعضاء النقابة.



ففي القاهرة ، تجمع الآلاف من المعلمين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ، رافعين لافتات تحث على المشاركة الإيجابية ، والتأكيد على التواجد الفاعل للمعلمين في كافة الاستحقاقات الدستورية ، ودعم جهود الدولة في تلك الأطر .


وفي محافظة الجيزة ، قاد محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ، فعاليات المشاركة في العملية الانتخابية ، حيث أدلى الآلاف من المعلمين في هذا الاستحقاق الدستوري بإيجابية ، ونظموا عدة مسيرات بكل مناطق الجيزة للحث على المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ .


أما في محافظة القليوبية ، تقدم المعلمون الصفوف أمام مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، والتأكيد على أن المشاركة هى إحدى صور التعبير عن الديمقراطية، لأنها تقوم على إعطاء فرص متساوية للمواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية.


وفي الإسكندرية ، قاد قيادات النقابات الفرعية في المحافظة عدة مسيرات جابت الشوارع المؤدية والمحيطة بمقار اللجان الانتخابية لدعوة المواطنين على المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ، والتأكيد على مساندة الدولة في استكمال بناء مؤسساتها الوطنية .


وفي محافظة بورسعيد ، نظم المئات من المعلمين مسيرة للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ، رافعين الإعلام المصرية ولافتات للتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.


ورسم عدد من معلمي محافظة الإسماعيلية مشهدًا وطنيًا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ، والتأكيد على الدور الوطني للمعلمين في الظروف الحاسمة .


ونظمت النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية ، عدة ندوات توعوية للمعلمين ، للتعريف بمجلس الشيوخ واختصاصاته وتشكيله ، وأهمية وجوده كغرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب ، وتجهيز العديد من اللافتات التي تحث على المشاركة الفعالة في الانتخابات ووضعها بمقراتها على مستوى المحافظة .



وطالبت النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبري ، بضرورة تضافر كافة الجهود لدعم ومساندة الدولة المصرية ، ومن بينها المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وحث المواطنين على ذلك والتأكيد على قوة الدولة في بناء مؤسساتها والتصدى لكافة الدعوات الخبيثة التي من شأنها محاربة الوطن.


ونظم عدد من معلمي النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة ، مسيرة ضخمة إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ حاملين الأعلام المصرية واللافتات التي تدعو للمشاركة وحث المواطنين على الحضور الإيجابي إلى مقار اللجان الانتخابية.



وفي المنوفية، عبر المعلمون عن مساندتهم للدولة المصرية ، بمشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للتشريع" كواجب وطني غير قابل للتفريط .


وتجمع المئات من معلمي طنطا ومراكز محافظة الغربية ، أمام صناديق الاقتراع ، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ، والتأكيد على أن الشعب المصري كتلة واحدة في مواجهة أهل الشر.


وشهدت محافظة المنيا ومركز ملوي ، إقبال كثيف من المعلمين على مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، بالإضافة إلى دورهم البارز في حث المواطنين على دعم الدولة والمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات.


وتوافد المئات من معلمي محافظة أسيوط على صناديق الإقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ، حيث عقدت هويدا الطماوي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط ، اجتماعًا أمس الاثنين ، للمطالبة بضرورة حث المعلمين على المشاركة الإيجابية والتأكيد على الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في كل الاستحقاقات الدستورية .


وفي الوادي الجديد ، تقدم قيادات النقابة بمراكز المحافظة ، عدة مسيرات ضمت المئات من المعلمين ، للتوجه إلى صناديق الإقتراع والحث على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ.


ودعت النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج ، أعضائها للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وذلك عن طريق عقد عدة ندوات بمقر النقابة الفرعية ولجانها النقابية ، ورفع لافتات أمام مقار النقابة الفرعية واللجان النقابية والمدارس .


ونظم المئات من معلمي الأقصر ، مسيرة في حب الدولة المصرية ، للإعلان عن وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة المصرية ، بمشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ .
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