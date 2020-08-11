الحرب العالمية الثالثة.. والصراع الصيني البريطاني

كان قد وافق رئيس الوزراء بوريس جونسون على مشاركة Huawei في بناء عناصر غير أساسية لشبكة 5G للهواتف المحمولة في بريطانيا في يناير 2019. وانتقدت الولايات المتحدة بشدة هذا القرار ، محذرة من أن الشركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحكومة الصينية وتشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا. يبدو أن جونسون انتبه الى هذا التحذير. حيث صرح جونسون "أنا مصمم للغاية على إدخال النطاق العريض في كل جزء من هذا البلد ، والوصول إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها ونحن مقتنعون بأنه يمكننا القيام بذلك".





"أنا مصمم أيضًا على ألا تكون المملكة المتحدة بأي حال من الأحوال معرضة لموردي الدولة المعرضين لمخاطر عالية. لذا ، علينا التفكير مليًا في كيفية التعامل مع ذلك. سيتعين علينا التوصل إلى الحلول التكنولوجية المناسبة ". في مايو 2020 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تمنع الشركات الأمريكية من إمداد هواوي بشرائح دقيقة مهمة تستخدم في تقنية 5G. ، منذ ذلك الحين ، حذر المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ، وهو جزء من أجهزة الاستخبارات ، من أن الخطوة الأمريكية تجعل تقنية Huawei أقل أمانًا وقابلة للاختراق . وقال المشرعون البريطانيون الذين يعارضون التدخل الصيني وإن على الحكومة استغلال الفرصة لتغيير المسار. ومن بينهم زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث ، الذي أنشأ مجموعة تسمى التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين ، والتي تهدف إلى تسهيل الحوار بين الحلفاء الغربيين بشأن التهديد المتصور الذي تشكله بكين. قال دنكان سميث لـ VOA في مقابلة عبر سكايب : "لقد أصبح واضحًا ان الحكومة البريطانية اخطأت ، على ما أعتقد ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، وأنهم كانوا يعرفون حتى أنه يتعين عليهم التغيير". "لذا ، ما هو مفيد بطريقة ما هو أن أمريكا تحظر الرقائق ، لأن هذا بالتأكيد سيعيق شركة Huawei ويجعلها أقل قابلية للتطبيق."





هذا فى الواقع ستؤثر الإجراءات العدائية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد شركة Huawei الصينية تأثيرًا خطيرًا من حيث قدرة الشركة على توفير المكونات الحيوية لأجهزتها الرئيسية. أكدت شركة Huawei أن سلسلة Mate 40 القادمة ستتميز بمعالج Kirin المتطور الأخير الوفاء بها. أعلن ريتشارد يو ، الرئيس التنفيذي للأعمال في Huawei ، خلال قمة 2020 لجمعية تكنولوجيا المعلومات الصينية أغسطس 7- 2020 أن الشركة ستفقد وسائلها لإنتاج شرائح Kirin 9000 بعد 15 سبتمبر 2020. يمثل هذا التاريخ نهاية كل معاملة تجارية يمكن للشركة الأمريكية أن تتعامل مع Huawei ، ما لم توافق عليها الحكومة الفيدرالية. في مايو 2020، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية حكمًا يلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص من حكومة الولايات المتحدة قبل أن تتمكن من توفير الرقائق لشركة Huawei أو أي من الشركات التابعة لها مثل HiSilicon ، والتي تعتمد على شركةTaiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). ) لتصنيع الرقائق.





TSMC ، بدورها ، تحصل على بعض معداتها من الولايات المتحدة . بالكاد تستطيع Huawei أيضًا اللجوء إلى الشركات المصنعة للرقائق في الصين. كشف يو في القمة أن شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية ، وهي شركة مسبك لأشباه الموصلات مقرها شنغهاي ، لا تملك الوسائل لسد الفجوة. بالإضافة إلى ذلك ، قال المدير التنفيذي لشركة Huawei إن الشركة ستحد من إمدادات هواتف Mate 40. . وأضاف يو: "لقد قمنا باستثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير وخضنا رحلة صعبة. لقد قمنا فقط بتصميم الرقائق ولكننا تخطينا إنتاج الرقائق." تزيد مشاكل هواوي فيما يتعلق بإنتاج هاتفها Mate 40 . قد يواجه الهاتف الذكي فى المستقبل تأخيرات بالفعل بعد أن أبلغت الشركة بعض مورديها بأنها ستقلل طلبات مكوناتها بسبب انقطاعات سلسلة التوريد بعد حظر التصدير في الولايات المتحدة. هذا خطاب " صديق عدوي عدوي ".





أتى قرار Huawei في وقت حاسم بالنسبة لبريطانيا. ويحاول جونسون بناء ما يسميه "بريطانيا العالمية" الجديدة في أعقاب الخروج الرسمي للبلاد من الاتحاد الأوروبي وتتطلع إلى صفقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والصين. تجد لندن نفسها ممزقة بين هاتين القوتين المتنافستين. في عام 2015 ، أشاد رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بـ "العصر الذهبي" الجديد في العلاقات الصينية البريطانية حيث رحب بالرئيس شي جين بينغ في لندن بزيارة دولة كاملة ومأدبة في قصر باكنغهام. بعد خمس سنوات فقط ، تتصاعد التوترات بسرعة بشأن شركة Huawei ، وفرض الصين قانونًا أمنيًا جديدًا على هونج كونج ، وتثار مشاكل جمة بخصوص معالجة بكين لوباء فيروس كورونا. وحذر سفير الصين لدى بريطانيا ، ليو زياومينغ ، بشدة : "نريد أن نكون صديقك ؛ "نريد أن نكون شريكًا لك ، ولكن إذا كنت تريد أن تجعل الصين دولة معادية ، فعليك أن تتحمل العواقب".





وقال إن حظر هواوي سيضر بسمعة بريطانيا كدولة تجارية منفتحة. لا يمكن الوثوق بالالتزام بكلمته. سيعرف العالم أن المملكة المتحدة "استسلمت للضغوط الأجنبية" - كان يقصد الولايات المتحدة - ولم يعد لديها سياسة خارجية مستقلة. من ناحية اخرى حث البرلمان الحكومة في كل مرحلة على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. كما مارس حزب العمال ضغوطًا شديدة ، حيث دعت وزيرة خارجية الظل ، ليزا ناندي ، إلى فرض قيود على استثمارات الصين في البنية التحتية الوطنية الحيوية ، مثل الطاقة النووية. حيث قالت يريد الديمقراطيون الليبراليون من المملكة المتحدة أن تعرض حقوق التسوية لجميع سكان هونغ كونغ ، وليس فقط أولئك الذين يحملون جوازات سفر بريطانية. قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيكون "صارما" مع الصين فى مسألة هونج كونج.





ولا تزال المشاعر المعادية للصين من الموضوعات المتداولة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تم فرض الولايات المتحدة عقوبات على كبار قادة الحزب الشيوعي المتورطين في الانتهاكات بحق الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في مقاطعة شينجيانغ. تحدث وزير الخارجية الصيني ، وانغ يي ، عن "أخطر التحديات خلال 40 عامًا من العلاقات" لكنه يتحدث أيضًا بشكل خاص عن الحاجة إلى المصالحة. زعم ترامب أن هواوي 'مدعومة من قبل الجيش الصيني'. على اية حال أصدرت الحكومة قرارا لإزالةHuawei 5G من المملكة المتحدة بحلول عام 2027.





بالاضافة الى ذلك هناك مواجهة بين الصين وأستراليا عندما دعت كانبرا لإجراء تحقيق دولي في تعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا. أدى هذا إلى فرض حظر صيني على بعض واردات لحوم البقر والشعير الأسترالية. تعمل كانبيرا الآن على تخفيف قواعد الهجرة الخاصة بها للأشخاص الذين يرغبون في مغادرة هونغ كونغ ، بينما تعلق قانون تسليم المجرمين مع المستعمرة البريطانية السابقة . قررت أستراليا أيضًا زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 40٪ لمواجهة ما يراه البعض تهديدًا متزايدًا من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تقوم نيوزيلندا أيضًا بمراجعة علاقتها مع هونغ كونغ نتيجة لقوانين الأمن الجديدة ، بما في ذلك ترتيبات تسليم المجرمين ونصائح السفر. لا تزال علاقات الصين مع كندا في حالة جمود عميق ، مرة أخرى بسبب Huawei .





في ديسمبر 2018 ، ألقت السلطات الكندية القبض على منغ وانزهو ، المدير المالي للشركة ، بناءً على طلب من الولايات المتحدة بسبب مزاعم بانتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران. كما قُبض على كنديين اثنين في الصين واحتُجزا فيما وصف بأنه "دبلوماسية الرهائن" . تقيد كندا الصادرات العسكرية إلى هونج كونج بسبب قوانين الأمن الجديدة وعلقت أيضًا معاهدة تسليم المجرمين. فلا ينبغي لأحد أن ينسى أول صدام حدودي خطير بين الصين والهند منذ عقود . وبالطبع هناك توترات مستمرة مع دول حول بحر الصين الجنوبي حيث توسع الصين وجودها العسكري في المنطقة.في مرحلة ما قد تنجح الصين في تنفيذ بعض تهديداتها ضد بريطانيا. هناك العديد من الخيارات. يمكن أن تجعل بكين من الصعب على الشركات البريطانية العمل في الأسواق الصينية. يمكن أن تفرض عقوبات على سلع معينة. يمكن أن يقيد - أو حتى يعكس - الاستثمار الصيني القادم إلى المملكة المتحدة. يمكن أن يقلل من عدد الطلاب والتلاميذ الصينيين في بريطانيا ، مما يؤدي إلى قلب المالية للجامعات والمدارس العامة التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الرسوم الأجنبية.

الخطر بالنسبة للصين هو أن عدوانها يعمل كمحفز لتوحيد الدول ضدها. حيث يمكن لبكين ان تتعرض الى قيود متعاظمة إذا انضمت مجموعة دول العيون الخمس - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا - إلى الديمقراطيات الأخرى - مثل الهند والجنوب. كوريا واليابان - ودول أخرى - مثل فيتنام أو ماليزيا - للرد على الصين. ناقش وزراء خارجية شبكة العيون الخمس فى اوائل شهر اغسطس 2020 الإجراءات الإضافية التي يمكنهم اتخاذها بشأن هونغ كونغ. يعمل ما يسمى بـ "الرباعية" المكونة من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة - على تعزيز تعاونهم الدفاعي . وهناك مجموعة بازغة تسمى D10 ضمن مجموعة - G7 بالإضافة إلى أستراليا وكوريا الجنوبية والهند - لتوليد التكنولوجيا غير الصينية.





هناك مواجهة متصاعدة ليس فقط مع المملكة المتحدة ولكن أيضًا مع الولايات المتحدة ، فإن الانتقام هو دائمًا الخيار الأخير للحكومة الصينية. ومع ذلك ، إذا أيدت المملكة المتحدة ، كجزء من العيون الخمس ، مثل هذا الموقف العدائي تجاه الصين ، فقد لا يكون أمام بكين خيار آخر سوى ضرب شركات بريطانية مثل HSBC و Jaguar Land Rover ردًا على العقوبات التي فرضتها 10 Downing Street. القرار الاستراتيجي الكبير للعديد من البلدان في القرن الحادي والعشرين هو فى كيفية تحقيق التوازن الصحيح في علاقتها مع الصين بين المشاركة والاستقلال ، وبين الدفاع عن قيمها وحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية. وبينما تشارك الصين في صراع في جميع أنحاء العالم ، فإن القرار الأكبر بالنسبة للجمهورية الشعبية هو مدى صعوبة القتال وليس استحالته.