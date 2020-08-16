الحرب العالمية الثالثة والصراع الألماني الأمريكي

كان الألمان والأمريكان الشريكان صديقين وحليفين متماسكين ، ولكنهما الان ينجرفان عن بعضهما - وهذا لا يعود إلى ترامب فقط . ومجال الانحراف يتسع حتى صار مجال صراع له هويته وينذر بالحرب. بعد ما يقرب من 75 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية ، لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا تحتضر فحسب ، بل إنها تدعم الحياة. على المستويين الرسمي وغير الرسمي ، تنهار المؤسسة التي دعمت التحالف عبر الأطلسي منذ الخمسينيات. يرى حوالي 85 في المائة من الألمان أن علاقة بلادهم بالولايات المتحدة "سيئة" أو "سيئة للغاية" ، وفقًا لدراسة حديثة ، بينما تريد أغلبية واضحة أن تنأى ألمانيا بنفسها عن الولايات المتحدة.





هناك تآكل واضح للعلاقات - الذي بدأ قبل وقت طويل من وصول ترامب إلى السلطة ولكنه تسارع منذ ذلك الحين - تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية بين البلدين. مع سعي الصين لتوسيع نفوذها في أوروبا ، وحرص روسيا على استغلال الصدع عبر المحيط الأطلسي ، سيكون لتفكك الوحدة الألمانية الأمريكية تداعيات عميقة على مستقبل الناتو والنظام العالمي الأوسع. برلين قلقة للغاية بشأن تدهور العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها ، لدرجة أن وزارة الخارجية الألمانية تمول مبادرة خاصة يطلق عليها اسم " Wunderbar معًا "، وهي سلسلة من الأحداث الممتدة على مدار عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة تهدف إلى تذكير الأمريكيين بمدى إعجاب البلدين حقًا آخر. دور ميركل في الحروب الثقافية الأمريكية حيث فتحت الباب على مصراعيه أمام الهجرة الإسلامية غير المنضبطة. كان ذلك واضحًا خلال زيارة الزعيم الألماني في مايو 2019، عندما تم الاحتفال بها كمنقذ خلال خطاب التخرج الذي ألقته أمام خريجي جامعة هارفارد.





يعتبر موقف الألمان من ترامب أكثر وضوحًا: فهم يكرهونه عالميًا . عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الدول، يستمر معظم الأمريكيين في امتلاك نظرة إيجابية لألمانيا - على عكس رأي الألمان في الولايات المتحدة. لكن "الموضوعات الصعبة" التي أشارت إليها ميركل تهيمن على المحادثة الرسمية. سواء أكان السؤال يتعلق بإيران أم التجارة أم الإنفاق الدفاعي أم تغير المناخ ، فإن برلين وواشنطن على خلاف. حتى في المناطق التي يجب أن يجعلها المنطق الاستراتيجي حليفين طبيعيين - مثل مواجهة نفوذ الصين المتزايد - فشل الاثنان في تجاوز خلافاتهما. من المغري إلقاء اللوم على العلاقات المضطربة على هجمات ترامب على ألمانيا. إن انتقاداته حول الإنفاق الدفاعي الفاتر لألمانيا ، وفوائضها التجارية المزمنة ، وسياسات الهجرة " Ahngula " هي من بين النقاط البارزة في مخزونه الخطابي. قال وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار غابرييل ، الذي يرأس الآن مجموعة الضغط عبر الأطلسي أتلانتيك بروك ، مؤخرًا: "على النقيض من أي رئيس آخر قبله ، أوجد ترامب الانطباع بأن الشراكة بين أنداد غير مرغوب فيها" .





في الحقيقة ، لم يكن التحالف الأمريكي الألماني أبدًا شراكة بين أنداد. كان التوتر جزءًا من المزيج طوال فترة ما بعد الحرب بدرجات متفاوتة. إذا كان كونراد أديناور وجون .كينيدي يشتركان في كراهية متبادلة ، فإن هيلموت شميت وجيمي كارتر يحتقران بعضهما البعض تمامًا. مع سقوط جدار برلين ، انخفض عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين بشكل كبير من حوالي 250.000 في عام 1985 إلى حوالي 35.000 اليوم. على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة المفضلة لطالبات المرحلة الثانوية الألمانية، انخفض عدد من طلاب التبادل متجهة عبر المحيط الأطلسي بنحو 30 في المئة منذ عام 2009 إلى أقل من 6000. مع انسحاب القوات الأمريكية تدريجيًا ، تبخر أيضًا الامتنان المتبقي الذي شعر به العديد من الألمان بشأن وجودهم. بدأ عدم الثقة الألماني يترسخ في أعقاب 11 سبتمبر. على الرغم من انضمام ألمانيا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان ضد طالبان ، رفضت برلين المشاركة في حرب العراق ، بحجة عدم وجود أدلة كافية لدعم الادعاءات بأن صدام حسين كان لديه مخزون من أسلحة الدمار الشامل. بينما ثبت أن قرار ألمانيا في عهد المستشار جيرهارد شرودر كان حذرًا ، إلا أنه ترك أيضًا جرحًا لم يلتئم بعد. في السنوات الأخيرة ، تم تأطير وجهة نظر ألمانيا تجاه الولايات المتحدة من خلال غوانتانامو وتجسس وكالة الأمن القومي وهجمات ترامب. كما ضغطت الإدارتان الأمريكيتان الأخيرتان على حكومة ميركل لزيادة الإنفاق على الأمن ، وإن كان ذلك بقليل من النجاح.





على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الضامن للأمن الألماني ، بالنسبة للعديد من الألمان ، داخل وخارج الحكومة ، فإن أمريكا مجرد شريك آخر. قوبلت الاقتراحات الأخيرة من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن قد تنقل قواتها المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا بتجاهل جماعي في برلين. مع وصول العلاقات الألمانية الأمريكية الرسمية إلى هذه النقطة المنخفضة ، تُرك الأمر لمجموعة صغيرة من المتشددين للحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي. قال وولفجانج إيشينجر ، السفير الألماني السابق في واشنطن الذي يرأس الآن مؤتمر ميونيخ الأمني ، وهو منتدى سنوي كان أحد العناصر الأساسية في الحوار عبر الأطلسي لعقود: "في الوقت الحالي ، ترامب هو العامل المهيمن في العلاقة عبر الأطلسي". لا يعتقد إيشينغر أن التحالف الأمريكي الألماني يمكن أن يعود إلى "الوضع السابق" بعد رئاسة ترامب .





لا يوجد تناقض بين ألمانيا في عهد أنجيلا ميركل والولايات المتحدة في عهد ترامب أكثر وضوحًا من قضية المهاجرين واللاجئين. في حين قام الرئيس الشعبوي بحملته الانتخابية على وعد ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك لإبعاد الأجانب غير الشرعيين ، تبنت المستشارة سياسة الترحيب بـ "أزمة" اللاجئين في عامي 2015 و2016 . بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات ، قال ترامب لصحيفة "بيلد" الألمانية إن ميركل ارتكبت "خطأً كارثيًا بالسماح لكل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد". من جانبها قالت ميركل إن إقامة جدار على الحدود الجنوبية لأمريكا "لن يحل مشكلة" الهجرة غير الشرعية.كان ترامب ينتقد بشدة خطط برلين لإنشاء خط أنابيب ثاني للغاز الطبيعي في بحر البلطيق يربط روسيا بألمانيا ، قائلًا إن ذلك سيزيد من اعتماد ألمانيا وأوروبا على الكرملين. وزعم ترامب أن ألمانيا ستنتهي بدفع "مليارات الدولارات" لروسيا . سلطت دول شرق الاتحاد الأوروبي الضوء على مخاوف ترامب بشأن اتصال الغاز الطبيعي الألماني الروسي ، بينما اتهمت ألمانيا واشنطن بأنها مدفوعة بالرغبة في تصدير الغاز الطبيعي الأمريكي المسال.





يتهم ترامب الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص باتباع سياسات اقتصادية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة ، مستشهدًا بالعجز التجاري الأمريكي البالغ 64 مليار دولار (52.5 مليار يورو) كدليل على عدم المساواة المزعوم. في 1 يونيو 2019، فرض رسومًا تجارية على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي . في الماضي ، حدد ترامب السيارات الألمانية على وجه التحديد كهدف محتمل لإجراءات عقابية أخرى. على نطاق أوسع ، أدت الحمائية الاقتصادية التي ينتهجها ترامب إلى تعليق المفاوضات بشأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي المقترحة (TTIP) . تدعم ألمانيا التجارة الحرة العالمية وتود أن ترى إحياءً لـ TTIP ، الذي تقول المفوضية الأوروبية إنه سيعزز اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمقدار 120 مليار يورو (142 مليار دولار) وأمريكا بمقدار 90 مليار يورو.





تشير ألمانيا إلى أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأمريكية ككل التي تدخل الكتلة أقل قليلًا من التعريفات الأمريكية على منتجات الاتحاد الأوروبي. أشارت ألمانيا إلى استعدادها لإعادة التفاوض على اتفاقيات التعريفة ، التي تم التوصل إلى آخرها في عام 1994 ، لكنها هددت بالرد بالمثل برسوم على المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية والجينز الأزرق والويسكي البوربون. اتهم ترامب ألمانيا ، وعلى الأخص بين أعضاء الناتو ، بتقليل الإنفاق على الدفاع - في جوهره ، يُخصم من النفقات العسكرية الهائلة نسبيًا لأمريكا. يريد الرئيس الأمريكي أن يرى ألمانيا تلتزم بنسبة 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع بما يتماشى مع الهدف الذي حددته الدول الأعضاء في الناتو في عام 2014.





تنفق ألمانيا حاليًا حوالي 1.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي (حوالي 37 مليار يورو) على الدفاع. ستشهد الميزانية التي اقترحها أحدث تحالف حاكم برئاسة أنجيلا ميركل ارتفاعًا طفيفًا في هذه النفقات ، ولكن ليس إلى ما يقرب من 2 في المائة يريدها ترامب . تجادل برلين بأن المبالغ الكبيرة نسبيًا التي تنفقها على المساعدات التنموية (23.3 مليار يورو في عام 2016) تساعد في منع الصراع في جميع أنحاء العالم ويجب أخذها في الاعتبار كمساهمة في الأمن الدولي. هذا وقد انضمت ألمانيا الغربية رسميًا إلى الحلف عبر الأطلسي في عام 1955. ومع ذلك ، لم تنظر الحكومة الألمانية في مهام "خارج المنطقة" بقيادة الناتو إلا بعد إعادة التوحيد في عام 1990. من حفظ السلام إلى الردع ، تم نشر الجيش الألماني منذ ذلك الحين في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حلفائه.





قال رئيس المخابرات الأمريكية الجديد والذى كان سفير في ألمانيا ، ريتشارد جرينيل فى 5 -2020 إن برلين لا تحترم التزاماتها تجاه حلفائها. وقال إن العدوان الروسي والصيني ليسا مجرد آثار من الماضي. بعد يوم من صدور تقرير جديد وجد أن الولايات المتحدة أنفقت 35.4 مليار دولار (32.6 مليار يورو) على تشغيل وتطوير أسلحة نووية العام 2019، اتهم سفير الرئيس ترامب في ألمانيا ورئيس المخابرات الجديد ريتشارد جرينيل الحكومة الألمانية بعدم القيام بما يلزم. جزء من سياسة الردع النووي لحلف شمال الأطلسي. في مقال رأي لصحيفة دي فيلت اليومية الألمانية نُشر يوم الخميس ، انتقد جرينيل على وجه التحديد الاشتراكيين الديمقراطيين (SPD) ، شركاء الائتلاف الصغير للمستشارة أنجيلا ميركل الديمقراطيين المسيحيين (CDU) ، لدعمهم لنزع السلاح النووي. وحذر جرينيل من أن مجرد انتهاء الحرب الباردة لا يعني أن الأمن الأوروبي غير مهدد. وكتب غرينيل: "الغزو الروسي لأوكرانيا ، ونشر روسيا صواريخ نووية جديدة على أطراف أوروبا ، والقدرات الجديدة للصين وكوريا الشمالية ودول أخرى ، توضح أن التهديد موجود بشكل كبير". وقال رئيس المخابرات إنه إذا كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، يريد أن تكون ألمانيا "قوة من أجل السلام"، كما يدعي ، "بدلًا من تقويض التضامن الذي يشكل أساس الردع النووي لحلف شمال الأطلسي ، قد حان الوقت لألمانيا للوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها والاستثمار المستمر في مشاركة الناتو النووية ".





قال جرينيل إن الولايات المتحدة ، بما في ذلك الرئيس ترامب ، تدعم نزع السلاح النووي لكنها ترى امتلاك أسلحة نووية كرادع ضروري لروسيا وكوريا الشمالية. ومع ذلك ، في العام الماضي ، لم يضطر دافعو الضرائب الأمريكيون فقط إلى دفع 5.9 مليار دولار أكثر من العام السابق مقابل الترسانة النووية للبلاد ، بل انسحب الرئيس أيضًا من معاهدة نزع السلاح المبرمة مع روسيا والتي استمرت 32 عامًا ، وتعهد بتحديث الولايات المتحدة. "مخزون الأسلحة الموجود في ألمانيا. التقييم الصادق للمخاطر التي نواجهها أمر بالغ الأهمية لشراكتنا. يعرف حلفاؤنا في بولندا ودول البلطيق أن هذه التهديدات ليست من مخلفات الحرب الباردة ؛ ولا يمكن لأي حليف تجاهل هذه الحقيقة." ثم تساءل عما إذا كانت ألمانيا "ستتحمل مسؤوليتها أم تتراجع ".