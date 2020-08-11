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محافظات

محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:55 م
محافظ الغربية : تزايد
محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من غرفة العمليات المركزية توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 م .

واكد المحافظ علي الوعي الشديد للمواطنين باستخدام حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات في ظل تلك الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية عملية التصويت للانتخابات على مستوى مراكز ومدن المحافظة عن طريق غرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار اليوم ،والتواصل مع رؤساء المدن الثمانية للاطمئنان علي حسن سير الانتخابات والوقوف على نسب المشاركة .

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.


كما أشاد المحافظ بحرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات.

وأشاد بالجهد الكبير التي تبذله كافة الجهات في توفير أدوات التطهير والتعقيم وو رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .
محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ الغربية : تزايد عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ
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