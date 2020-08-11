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أخبار العالم

عقب أسبوع على انفجار بيروت.. الرئيس اللبناني يتعهد بإظهار ملابسات الحادث

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:58 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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شيماء مصطفى
قدم الرئيس اللبناني، ميشال عون، مجددا العزاء لأهالي ضحايا انفجار بيروت، بعد أسبوع على الحادث.

وقال عون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين.. وعدي لكل اللبنانيين المتألمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك".

ويحيي لبنان اليوم ذكرى مرور أسبوع على حادث انفجار مرفأ بيروت، بتحرك وتظاهرات عند مدخل المرفأ ومحيطه الذي دمره الانفجار الكارثي.

وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون والبرلمان بالكامل، كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وصدحت أجراس الكنائس ومكبرات المساجد اليوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت حدادا على أرواح ضحايا نفجار مرفأ بيروت.

ووقف اللبنانيون في شوارع بيروت 6 دقائق صمت على أرواح ضحايا انفجار المرفأ.

ووصل عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 171 حالة وفاة وأكثر من 6000 جريح، فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودًا، في حصيلة كارثية تضاف إلى الأزمات التي يمر بها لبنان، الذي يشهد انقسامًا سياسيًا حادًا.
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