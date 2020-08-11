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برلمان

مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:01 م
شريف اسماعيل مستشار
شريف اسماعيل مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى
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حسن رضوان / عدسة محمد صبحى
أدلى شريف إسماعيل، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، بصوته في "مدرسة مصطفي أبو عميرة" بمصر الجديدة، في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ».

وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى مساء غدٍ، الأربعاء، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور
مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور
مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور
مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور
مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور
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