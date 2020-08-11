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رياضة

تدريبات قوية لـ جنش وصبحي بمران الزمالك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:10 م
جنش
جنش
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وكان ذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي بجامعة الدول العربية بالمهندسين.

وحرص عبدالسلام على اصطحاب بعض الأدوات الخاصة لتدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية.

وظهر جنش وصبحي بشكل قوي لينالا استحسان وإشادة عبدالسلام، كما طالبهما بالاستمرار في هذا الأداء وتقديم أفضل ما لديهما في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

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