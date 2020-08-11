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رياضة

لتوضيح بعض الأمور الفنية..جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:23 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين.

يأتي هذا عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حاليًا.

وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيدًا لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة.

عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي .

وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات. 

كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة .

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
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