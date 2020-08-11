رئيس الطائفة الإنجيلية: الانتخابات جوهر الديمقراطية

الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية، على انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية للوطن. أثنىأندريهزكيماراثون





وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة «تغطية خاصة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات جوهر الديمقراطية، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لصالح بلدنا والمشاركة واجب وطني.





وتابع الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن حرص المواطنين على المشاركة شئ محترم ويعطي احساس ان المواطن المصري لديه رغبة في الدفع بالبلد للأمام، مؤكدا أنه علينا جميعا أن نتكاتف رغم حقد الكارهين للوطن.



