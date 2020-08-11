سامح شكري يبحث مع الحريري والسنيورة أوضاع لبنان

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في بيت الوسط.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، جاء ذلك بحضور الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام والوزير السابق غطاس خوري.





فيما نشر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ عبر تويتر صور للقاء وقال: "خلال زيارته إلى بيروت.. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي برؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام للتباحث بشأن الأوضاع الحالية على الساحة السياسية اللبنانية".





ويزور وزير الخارجية سامح شكري العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية دعم لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.



